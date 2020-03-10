TFF 1. Lig’de Altay-Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi Kanalda? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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’de - maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?

TFF 1. Lig’de Altay-Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?

’de lider oldukça kritik bir maça çıkıyor. Hatayspor, deplasmanında zirvedeki yerini korumak için mücadele edecek. Mücadele sadece hatayspor için değil Altay içinde oldukça önemli halde. Altay play-off’a kalarak Süper Lig şansını sürdürmek istiyor. Gelecek sezon Süper Lig’e çıkmak isteyen iki takımın mücadelesi bu hafta ligin en önemli karşılaşması olarak görülüyor. Karşılaşma ile ilgili arama motorlarında çok sayıda arama yapılıyor. Peki, Altay-Hatayspor karşılaşması saat kaçta? Ne zaman? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

Bu sezon oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne oluyor. Bazen Süper Lig'den daha heyecanlı maçlara sahne olan TFF 1. Lig'de hem düşme hattı hem de zirve yarışı resmen kızışmış durumda. Bu hafta hem düşme hattını hem zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalar futbolseverleri beklerken, haftanın en önemli karşılaşması olarak - maçı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor ile berabere kalan B.B Erzurumspor, Bu hafta Altay karşısında Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

ALTAY-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig tadında bir yarış içerisinde olan TFF 1. Lig ekiplerinin gözü kulağı bu maçta olacak. En yakın rakibi ile arasında 5 puan fark bulunan Hatayspor'un Altay ile oynayacağı maç TSİ bugün saat 16:30'da oynanacak.

ALTAY-HATAYSPOR HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in bugün en dikkat çeken maçı olan Altay-Hatayspor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports Max 1'den karşılaşmayı izleyebilirler.

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 15:13
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