TFF 1. Lig’de Altay-Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?

Bu sezon TFF 1. Lig oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne oluyor. Bazen Süper Lig'den daha heyecanlı maçlara sahne olan TFF 1. Lig'de hem düşme hattı hem de zirve yarışı resmen kızışmış durumda. Bu hafta hem düşme hattını hem zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalar futbolseverleri beklerken, haftanın en önemli karşılaşması olarak Altay-Hatayspor maçı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor ile berabere kalan B.B Erzurumspor, Bu hafta Altay karşısında Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

ALTAY-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig tadında bir yarış içerisinde olan TFF 1. Lig ekiplerinin gözü kulağı bu maçta olacak. En yakın rakibi ile arasında 5 puan fark bulunan Hatayspor'un Altay ile oynayacağı maç TSİ bugün saat 16:30'da oynanacak.

ALTAY-HATAYSPOR HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in bugün en dikkat çeken maçı olan Altay-Hatayspor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports Max 1'den karşılaşmayı izleyebilirler.