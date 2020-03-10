TFF 1. Lig Boluspor-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?

TFF 1. Lig'in bugün oynanacak maçlar arasında belki de en önemlisi olan ve diğer takımları yakından ilgilendiren dev karşılaşma için sporseverler maç detaylarını araştırmaya başladı. Boluspor-Adanaspor maçı saat 14:00'da yayınlanacak.

BOLUSPOR-ADANASPOR MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in bugün en dikkat çeken maçı olan Boluspor-Adanaspor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports Max 1'den karşılaşmayı izleyebilirler.