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10 Mart 2020, Salı
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Bal-Kes’ten Timsah’a gözdağı

Bal-Kes’ten Timsah’a gözdağı

’dan 1 puanla dönen , şampiyonluk adayı karşısında 3 puan hedefliyor.

'dan 1 puanla dönen , şampiyonluk adayı karşısında 3 puan hedefliyor. Deplasmanda ile yapacakları maça hazır olduklarını belirten , "Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.
  1. 10.3.2020
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