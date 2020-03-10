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10 Mart 2020, Salı
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Akhisar ilk iki için umutlandı

Akhisar ilk iki için umutlandı

1. Lig’de 7 maç galibiyete hasret kaldığı dönemin ardından yönetiminde üst üste 3 galibiyet alan Akhisarspor, çıkışa geçti.

1. Lig'de 7 maç galibiyete hasret kaldığı dönemin ardından yönetiminde üst üste 3 galibiyet alan Akhisarspor, çıkışa geçti. Son 5 haftada 4 galibiyet alan yeşil-siyahlılar, şansını play-off'a bırakmadan ilk ikiden 'e dönme yolunda yeniden umutlandı.
  1. 10.3.2020
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