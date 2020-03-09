Yılmaz Akhisar! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Yılmaz Akhisar!

Yılmaz Akhisar!

Yılmaz Akhisar!

1. Lig’de üstündeki 4 takımın puan kaybettiği haftada ’lı Akhisar, Osmanlı’yı 3-2 yendi. Golleri Cikalleshi, Ergin ve Erhan kaydetti

1. Lig'de Akhisar, üzerindeki 4 takımın puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Osmanlı'yı konuk eden Akigolar, 42'de perdeyi açtı. Osmanlı'da Oğuz'un hatasıyla topu kapan Erhan, Cikalleshi'ye asist yaptı: 1-0. 53'te Beykan kaptırdı, Tolga ortaladı, Cikalleshi indirdi Ergin attı: 2-0. Cikalleshi ceza sahası içinde Mehmet'i indirince penaltı oldu. 73'te Blagojevic penaltıdan ağları sarstı: 2-1.

90+5'TE KIRMIZI

Farkın 1'e düşmesinden 1 dakika sonra Akhisar bir gol daha buldu. Bjarnason çalımlarla girdiği ceza sahasında topu Erhan'a aktardı, Erhan fileleri sarstı: 3-1. 88'de savunma arkasına atılan uzun topa kafa vurmayan ve kaleciye bırakan Musa Nizam'ın hatasını Batuhan değerlendirdi: 3-2. Osmanlı'da 2001 doğumlu Erdem Çetinkaya 90+5'te kaleciye yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı görerek atıldı.

YILMAZ VURAL: ÇIKACAĞIZ

Akhisar hocası maç sonunda şöyle konuştu: Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi. Puanı 41 yaptık. Gönül ister ki ilk 2'ye girelim. Ama ne olursa olsun play-off hattında olmalıyız. Süper Lig'e çıkacağız.

  1. 9.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yılmaz Akhisar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN