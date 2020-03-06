Adanaspor Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Adanaspor ve Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında, 5 Ocak Faih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

ADANASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

6 Mart Cuma günü oynanacak Adanaspor - Balıkesirspor mücadelesi Saat 19.00'da başlayacak ve beIN MAX2'den naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

ADANA'NIN ZORLU SINAVI

TFF 1.Lig'in 26. haftasında bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Adanaspor hazırlıklarını tamamladı. Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.

DİPTEN BİR AN ÖNCE KURTULMALIYIZ

Çok kritik bir maça çıkacaklarının altını çizen teknik adam Demirbakan, oyuncuları ile yaptığı toplantıda Balıkesir maçının önemini anlattı. Adanaspor'u bulunduğu konumdan bir an önce kurtarmaları gerektiğine dikkat çeken teknik direktör Demirbakan, zaman zaman antrenmanda futbolcularını uyardı.

TARAFTARA ÇAĞRI

Demirbakan, "Ligde 9 maçımız kaldı. Tüm hesabımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Bu hafta rakibimiz Bakılesirspor. Taraftarımızın desteğiyle bu maçı alacağımıza inanıyorum. Gerekli uyarıları oyuncularıma yaptım Önemli bir eksiğimiz yok. Benim tek isteğimiz bu zorlu süreçte tribünlerden gerekli desteği almak" diye konuştu.

BALKES PUAN VEYA PUANLAR İSTİYOR

TFF 1. Lig'in 26. haftasında 6 Mart Cuma günü Adanaspor'la deplasmanda karşılaşacak Ekol Hastanesi Balıkesirspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, istasyon ve çift kale maç yaptı.

Yusuf Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adanaspor'la ligin en zor müsabakalarından birini oynayacaklarını söyledi.

Şimşek, rakiplerinin puan sıralamasında zor durumda olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Onlar maçı almayı daha çok isteyecekler ama biz de onlardan daha fazla istemek zorundayız. Bu puanlara ihtiyacımız var, futbolcu kardeşlerime bunu söyledim. Adana'dan puan veya puanlarla dönüp yolumuza bakmak istiyoruz. Ligde puanlar almaya devam edeceğiz. Aynı oyun sistemimizi, inancımızı sürdürüp en iyi şekilde ligi bitirmeyi düşünüyoruz."

Oyunculardan Sezer Özmen ise Adanaspor'un zor bir deplasman olduğunu vurguladı.

Bu tür maçların her zaman tehlikeli olduğunu dile getiren Sezer Özmen, "Bunun bilincindeyiz, rakibimize saygı duyup kontrolü sakin bir şekilde tutarak galip gelmeye çalışacağız. Balıkesir'e mutlu bir şekilde döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.