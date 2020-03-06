Adanaspor 1-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ettiği Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Otoo kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Hakan Çinemre'den geldi.
TFF 1'inci Lig'de Adanaspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.
25'inci dakikada Balıkesirspor'da aldığı ara pas ile kaleciyle karşı karşıya kalan Malle, vuruşunu yaptı ancak top kalecinin yanından dışarı çıktı.
29'uncu dakikada Adanaspor'da Evren, köşe vuruşundan gelen topa kafayı vurdu ancak kaleci Atilla meşin yuvarlağı tutarak golü engelledi.
39'uncu dakikada Balıkesirspor'da Serdar orta sahadan yaptığı ara pas ile topu takım arkadaşı Otoo'ya ulaştırdı. Ceza sahası içerisinde kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Otoo düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
55'inci dakikada Adanaspor'da ceza sahasının dışından Bagayoko'nun vurduğu sert şut, üst direkten auta çıktı.
76'ncı dakikada Adanaspor'da Hakan, Özkan'ın yaptığı köşe vuruşuna düzgün bir kafa vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-1
Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
- 06.03.2020
- Güncelleme: 06.03.2020 21:26
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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