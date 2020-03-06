Adanaspor 1-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Balıkesir 1 puanı Hakan'la kurtardı!

1-1 | MAÇ SONUCU

Adanaspor 1-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 26. haftasında , 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Otoo kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Hakan Çinemre'den geldi.

TFF 1'inci Lig'de , sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

25'inci dakikada Balıkesirspor'da aldığı ara pas ile kaleciyle karşı karşıya kalan Malle, vuruşunu yaptı ancak top kalecinin yanından dışarı çıktı.

29'uncu dakikada Adanaspor'da Evren, köşe vuruşundan gelen topa kafayı vurdu ancak kaleci Atilla meşin yuvarlağı tutarak golü engelledi.

39'uncu dakikada Balıkesirspor'da Serdar orta sahadan yaptığı ara pas ile topu takım arkadaşı Otoo'ya ulaştırdı. Ceza sahası içerisinde kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Otoo düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

55'inci dakikada Adanaspor'da ceza sahasının dışından Bagayoko'nun vurduğu sert şut, üst direkten auta çıktı.

76'ncı dakikada Adanaspor'da Hakan, Özkan'ın yaptığı köşe vuruşuna düzgün bir kafa vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-1

Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 21:26
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