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03 Mart 2020, Salı
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Dadaş iddialı

Dadaş iddialı

Menemen engelini aşan , lider ’la oynayacağı maça hazırlanıyor. Başkan Üneş, “Kazanıp, liderliğe yaklaşacağız” dedi Ligde 8 maç sonra kazanan Denizlispor’da Başkan Ali Çetin, “ inandıktan, birlik olduktan sonra önümüzde hiç kimse duramaz” dedi.

1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Erzurumspor, lider 'la deplasmanda oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. Son 5 yılın en başarılı sezonunu geçirdiklerini vurgulayan mavi-beyazlıların Başkanı Hüseyin Üneş, "Ligi lider bitirmek açısından önümüzdeki hafta oynayacağımız Hatayspor maçı var. Bu maç 6 puanlık bir maç diyebiliriz. Bu süreci hep birlikte en doğru şekilde yönetmek zorundayız. Eğer bir aksilik olursa hep beraber üzülürüz" değerlendirmesini yaptı.
  1. 3.3.2020
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