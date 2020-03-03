Dadaş iddialı
Menemen engelini aşan Erzurum, lider Hatay’la oynayacağı maça hazırlanıyor. Başkan Üneş, “Kazanıp, liderliğe yaklaşacağız” dedi Ligde 8 maç sonra kazanan Denizlispor’da Başkan Ali Çetin, “Denizli inandıktan, birlik olduktan sonra önümüzde hiç kimse duramaz” dedi.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Erzurumspor, lider Hatay'la deplasmanda oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. Son 5 yılın en başarılı sezonunu geçirdiklerini vurgulayan mavi-beyazlıların Başkanı Hüseyin Üneş, "Ligi lider bitirmek açısından önümüzdeki hafta oynayacağımız Hatayspor maçı var. Bu maç 6 puanlık bir maç diyebiliriz. Bu süreci hep birlikte en doğru şekilde yönetmek zorundayız. Eğer bir aksilik olursa hep beraber üzülürüz" değerlendirmesini yaptı.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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