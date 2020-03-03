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03 Mart 2020, Salı
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nihayet

Çotanak nihayet

’yu konuk eden , Landel ve Rusescu’nun golleriyle dört maç sonra kazandı ve puanını 31 yaptı.

1. Lig'de 25. hafta maçında Giresunspor, sahasında 'u 2-0 mağlup etti. 12'de Landel'le öne geçen yeşilbeyazlılar, 77'de Ahmet İlhan'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Konuk ekipte 84'te Mustafa kızardı. Rusescu, 86'da 2-0'lık galibiyeti getirdi. Dört maç sonra galibiyete uzanan Çotanaklar, puanını 31'e yükseltti.
  1. 3.3.2020
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