Dadaş'tan vurgun!
Dadaşlar Hamroun ve Obertan ile kazandı ve Hatay, A. Demir ve Bursaspor’un kayıplarıyla adeta 9 puanlık bir galibiyet aldı
Ligde A. Demir ile Hatay 1-1 berabere kalarak 2'şer puan kaybetmişti. Erzurum, lidere yaklaşma ve arkasındaki takımlarla arayı açma fırsatını kaçırmadı. Dadaşlar, Menemen'i 2-0 yenip büyük avantaj yakaladı. 43'te sağdan Murat'ın ortasına muhteşem yükselen Hamroun kafayı vurdu: 1-0. 90+2'de Sissoko'nun pasında ceza sahasının sağından müthiş vuran Obertan galibiyeti getirdi. Bursa'nın da puan kaybetmesiyle Erzurum adeta 9 puanlık bir galibiyet aldı.
TRİBÜNLER DOLDU ŞEHİTLER ANILDI
Şampiyonluk havasına giren Erzurum, sıcaklığın 1 derece olduğu kentte tribünleri doldurdu. Taraftarlar, Türk bayraklarıyla tribünde yer alırken, şehit olan askerlerin isimleri okundu. İki takım ve hakemler "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.
- 2.3.2020
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