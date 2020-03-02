Dadaş'tan vurgun! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Dadaş'tan vurgun!

Dadaş'tan vurgun!

Dadaş'tan vurgun!

Dadaşlar Hamroun ve Obertan ile kazandı ve , A. Demir ve ’un kayıplarıyla adeta 9 puanlık bir galibiyet aldı

Ligde A. Demir ile 1-1 berabere kalarak 2'şer puan kaybetmişti. , lidere yaklaşma ve arkasındaki takımlarla arayı açma fırsatını kaçırmadı. Dadaşlar, Menemen'i 2-0 yenip büyük avantaj yakaladı. 43'te sağdan Murat'ın ortasına muhteşem yükselen Hamroun kafayı vurdu: 1-0. 90+2'de Sissoko'nun pasında ceza sahasının sağından müthiş vuran Obertan galibiyeti getirdi. Bursa'nın da puan kaybetmesiyle Erzurum adeta 9 puanlık bir galibiyet aldı.

TRİBÜNLER DOLDU ŞEHİTLER ANILDI

Şampiyonluk havasına giren Erzurum, sıcaklığın 1 derece olduğu kentte tribünleri doldurdu. Taraftarlar, Türk bayraklarıyla tribünde yer alırken, şehit olan askerlerin isimleri okundu. İki takım ve hakemler "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

  1. 2.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dadaş'tan vurgun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN