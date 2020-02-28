Keçiörengücü İdlib şehitlerini unutmadı
Keçiörengücü teknik heyeti ve oyuncuları İdlib’te şehit düşen askerlerimizin anısına antrenmana Türk bayrağı ile çıktı.
BALIKESİRSPOR HAZIRLIKLARI ARA VERMEDEN BAŞLADI
Öte yandan Başkent temsilcisi haftasonu oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Aktepe Stadında, Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde futbolcular yenileme antrenmanı yaptı.
- 28.02.2020
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Alexander Sörloth dayı oldu
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Mustafa KUL SÖRLOTH, güzel insan, yeğeninle bir ömür yaşamak sana nasip olsun. DÜZGÜN İNSAN
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Fenerbahçe'de moral yemeği pişmanlık yarattı! Ali Koç ve Ersun Yanal...
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forew biz şampiyon olacağız , diğerleri kendi aralarında sıralamayı belirlesin... (: (: yılın en komik fıkrası
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Fenerbahçe Beko tanınmaz halde
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ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
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