Keçiörengücü İdlib şehitlerini unutmadı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü İdlib şehitlerini unutmadı

Keçiörengücü şehitlerini unutmadı

Keçiörengücü İdlib şehitlerini unutmadı

Keçiörengücü teknik heyeti ve oyuncuları ’te şehit düşen askerlerimizin anısına antrenmana Türk bayrağı ile çıktı.

'nin bölgesinde askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimizin anısına Mor Beyazlı ekibin teknik heyet ve oyuncuları antrenmana Türk bayrağı ile çıktı.

BALIKESİRSPOR HAZIRLIKLARI ARA VERMEDEN BAŞLADI
Öte yandan Başkent temsilcisi haftasonu oynayacağı maçının hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Aktepe Stadında, Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde futbolcular yenileme antrenmanı yaptı.

  1. 28.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Keçiörengücü İdlib şehitlerini unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN