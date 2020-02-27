Keçiörengücü 0-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü'ne İstanbulspor çelmesi

0-0 | MAÇ SONUCU

Keçiörengücü 0-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

1. 'ide play-off mücadelesi veren , 24. haftada konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı. ekibi bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken, sarı-siyahlılar ise puanını 28 yaptı.

1. 'in 24 .haftasında ile 0-0 berabere kaldı. Play-off yolunda darbe alan ec sahibi ekibi bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken, 9. sıraya yükseldi.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İstanbulspor ise 28 puana ulaşıp 12. sırada yer aldı.

  1. 27.02.2020
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