Keçiörengücü 0-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'ide play-off mücadelesi veren Keçiörengücü, 24. haftada konuk ettiği İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken, sarı-siyahlılar ise puanını 28 yaptı.
TFF 1. Lig'in 24 .haftasında Keçiörengücü ile İstanbulspor 0-0 berabere kaldı. Play-off yolunda darbe alan ec sahibi Başkent ekibi bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken, 9. sıraya yükseldi.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İstanbulspor ise 28 puana ulaşıp 12. sırada yer aldı.
- 27.02.2020
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ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Keçiörengücü 0-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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