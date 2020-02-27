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27 Şubat 2020, Perşembe
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döndü

Hamza Gür döndü

da bir süredir takımdan ayrı çalışan dün takımla birlikte çalışmalara başladı.

da bir süredir takımdan ayrı çalışan dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Gür, bu sezon 12 maçta 3 gol atacak. Bordo-beyazlılar cumartesi 'e konuk olacak.
  1. 27.2.2020
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