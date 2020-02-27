Eskişehirspor müjdeyi verdi! "Borçları kapatabiliriz"
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un Başkanı Mustafa Akgören, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Akgören, siyah-kırmızılı kulübün borcunun her geçen gün arttığını belirtti.
"ESKİŞEHİRSPOR'UN FIFA'DA BEKLEYEN BORÇLARINI KAPATABİLİRİZ"
FIFA'da bekleyen dosyaların kapanması ve kulübün maddi açıdan rahatlaması için bir kampanya başlatacaklarını söyleyen Başkan Akgören, "Eskişehirspor'un borçlarının tamamının ödenmesi için projeler üretiyoruz. Bu konuda devletin ilgili makamları ile temas halindeyiz. Kısa süre sonra bu sorunları da çözeceğiz. Eskişehirspor'un kuruluş tarihi olan 1965 tarihini baz alarak Eskişehirspor'un kurtuluşu için 1965 lira tutarlı bir kampanya düzenleniyoruz. Eskişehir'den seçilen milletvekillerimiz, resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları, sanayiciler ve yurt dışında yaşayan Eskişehirlilerin yanı sıra kent halkını Eskişehirspor'u omuz atmaya, bu kampanyaya davet ediyoruz. Eğer 10 bin kişiden 1965'er lira para toplarsak Eskişehirspor'un FIFA'da bekleyen borçlarını kapatabilir ve takımımızı bu zor durumdan kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.
- 27.02.2020
- Volkan Babacan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri açıkladı
- Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi!
- Genç oyuncu kendi transferini açıkladı! Beşiktaş ile resmen imzaladı
- Espanyol-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Sevilla-Cluj UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray'da yıldız oyuncunun bonservisi alınıyor!
- Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu
- Fenerbahçe yönetimi rotayı belirledi! İşte Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimler
- Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözlerini işte böyle yuttu! Emre Belözoğlu...
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
Eskişehirspor müjdeyi verdi! "Borçları kapatabiliriz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.