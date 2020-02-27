Dadaşlar'a darbe

Hafta sonu Bursa'yı evinde 2-1 geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönen Erzurumspor, İzmir'de Altınordu'ya boğun eğdi. İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı. 61'de Pote'nin soldan girdiği ceza sahasında çevirdiği topa Hamroun harika vurdu: 0-1.

KERİM COŞTU

Altınordu, Erzurum'un kilidini savunma arkasına attığı uzun topla açtı. 75'te Furkan'ın uzun topuna hareketlenen Kerim'in pasında Metehan dokundu: 1-1. 86'da Sinan'ın uzun topunda Kerim bir asist de Okan'a yaptı: 2-1. Altınordu 3 maç sonra kazanmayı başardı.