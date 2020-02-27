Dadaşlar'a darbe
Erzurum 61’de Hamroun ile öne geçti. Altınordu 75’te Metehan ve 86’da Okan ile maçı kazandı. Dadaşlar zirve yolunda yara aldı.
Hafta sonu Bursa'yı evinde 2-1 geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönen Erzurumspor, İzmir'de Altınordu'ya boğun eğdi. İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı. 61'de Pote'nin soldan girdiği ceza sahasında çevirdiği topa Hamroun harika vurdu: 0-1.
KERİM COŞTU
Altınordu, Erzurum'un kilidini savunma arkasına attığı uzun topla açtı. 75'te Furkan'ın uzun topuna hareketlenen Kerim'in pasında Metehan dokundu: 1-1. 86'da Sinan'ın uzun topunda Kerim bir asist de Okan'a yaptı: 2-1. Altınordu 3 maç sonra kazanmayı başardı.
- 27.2.2020
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Yorum
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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