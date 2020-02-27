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27 Şubat 2020, Perşembe
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’dan geçit yok

Akigolar’dan geçit yok

Akhisarspor evinde Giresunspor’u mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Akhisarspor evinde Giresunspor'u mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Maça hızlı başlayan , 17'de 'in asistinde Bjarnason'un golüyle 1-0 öne geçti. 44'te organize çıkan Akhisar'da Cikalleshi'nin pasında topla buluşan Erhan Çelenk, üç kişiyi geçip boş kaleye topu gönderdi: 2-0. Akhisar puanını 35'e yükseltmeyi başardı.
  1. 27.2.2020
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