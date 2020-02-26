Menemenspor play-off ümitlerini kaybediyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor sezon öncesi hedeflediği play-off hattından uzaklaşmaya başladı. Sezonun ikinci yarısında sadece 1 galibiyet alan lacivert-sarılı takım 32 puanda ve 11'inci sırada yer aldı.
TFF 1'inci Lig'de evinde 2-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'a 3-2 kaybetmenin şokunu yaşayan Ekol Göz Menemenspor, Play-Off hattının uzağında kaldı.
Sezonun ikinci yarısında sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler 32 puanda kalıp 11'inci sıraya kadar geriledi. Sadece düşme hattındaki Eskişehirspor'u mağlup eden Menemen; Giresunspor, Hatayspor, Karagümrük ve Adana Demirspor'a yenilip Akhisarspor'la deplasmanda berabere kaldı. Teknik direktör Cenk Laleci, Adana Demirspor mağlubiyetinin çok üzücü olduğunu dile getirdi. Maça çok iyi başladıklarını ifade eden Laleci, "İlk 20 dakika içinde 2-0'ı bulduk. İlk devrenin son dakikalarında yediğimiz gol konsantrasyonumuzu bozdu. Ancak yine de kazanabileceğimiz karşılaşmayı kaybettik. Biz umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. İyi bir takıma sahip olduğumuzun bilincindeyiz" dedi. Menemenspor hafta sonu mesaisinde BŞB Erzurumspor'a konuk olacak.
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
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