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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Menemenspor play-off ümitlerini kaybediyor

Menemenspor play-off ümitlerini kaybediyor

1. Lig ekiplerinden Menemenspor sezon öncesi hedeflediği play-off hattından uzaklaşmaya başladı. Sezonun sadece 1 galibiyet alan lacivert-sarılı takım 32 puanda ve 11'inci sırada yer aldı.

1'inci Lig'de evinde 2-0 öne geçtiği maçta 'a 3-2 kaybetmenin şokunu yaşayan Ekol Göz Menemenspor, Play-Off hattının uzağında kaldı.

Sezonun sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler 32 puanda kalıp 11'inci sıraya kadar geriledi. Sadece düşme hattındaki 'u mağlup eden Menemen; Giresunspor, Hatayspor, Karagümrük ve Demirspor'a yenilip Akhisarspor'la deplasmanda berabere kaldı. Teknik direktör Cenk Laleci, Adana Demirspor mağlubiyetinin çok üzücü olduğunu dile getirdi. Maça çok iyi başladıklarını ifade eden Laleci, "İlk 20 dakika içinde 2-0'ı bulduk. İlk devrenin son dakikalarında yediğimiz gol konsantrasyonumuzu bozdu. Ancak yine de kazanabileceğimiz karşılaşmayı kaybettik. Biz umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. İyi bir takıma sahip olduğumuzun bilincindeyiz" dedi. Menemenspor hafta sonu mesaisinde BŞB Erzurumspor'a konuk olacak.

  1. 26.02.2020
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