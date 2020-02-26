Keçiörengücü İstanbulspor maçına hazır
Keçiörengücü ve İstanbulspor takımı gelecek hafta kozlarını paylaşacak. Eflatın-beyazlı takımda Erdi Dikmen haricinde tüm oyuncular teknik direktör'ün şans vermesi halinde oynayabilecek. İstanbulspor'da ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ankara'da karşılaşacağı İstanbulspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Aktepe Stadı'nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışan Keçiörengücü, taktik ağrılıklı yaptığı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Erdi Dikmen haricinde sakat veya cezalı bulunmuyor.
- 26.02.2020
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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Pazarlıkta mutlu son! Beşiktaş'a transfer müjdesi
Toplam 1
Yorum
veysel zaten rıdvan var ne gerek var
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Ersun Yanal: Bu takımı ben kurmadım
Toplam 4
Yorum
fb40 bu takımı sen kurmaydınsan insana sormazlar mı orda işin ey diye insanlarla dalga geçmeyin beyler bu yönetime barcolanayı verseler başarı gl
Keçiörengücü İstanbulspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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