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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü İstanbulspor maçına hazır

İstanbulspor maçına hazır

Keçiörengücü İstanbulspor maçına hazır

ve İstanbulspor takımı gelecek hafta kozlarını paylaşacak. Eflatın-beyazlı takımda haricinde tüm oyuncular 'ün şans vermesi halinde oynayabilecek. İstanbulspor'da ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

, 1. Lig'in 24. haftasında 'da karşılaşacağı İstanbulspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Aktepe Stadı'nda Serkan Özbalta yönetiminde çalışan Keçiörengücü, taktik ağrılıklı yaptığı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı haricinde sakat veya cezalı bulunmuyor.

  1. 26.02.2020
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