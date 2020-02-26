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26 Şubat 2020, Çarşamba
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’dan çıkış yok

Hatay’dan çıkış yok

Osmanlı’yı konuk eden lider Hatayspor, ’un golüyle kazandı Puanını 48’e çıkartan Güney ekibi, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

1. Lig'de lider Hatayspor, 'la karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin 10. dakikasında ağları havalandıran , 'ı öne geçirdi: 1-0. Devre bu şekilde sona ererken; ikinci yarıda da skoru koruyan bordo-beyazlılar, yeni hocası 'la 2'de 2 yaptı. 48 puana yükselen Hatayspor, liderliğini sürdürdü. Osmanlı ise 21 puana 15. sırada kaldı.
  1. 26.2.2020
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