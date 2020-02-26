Altay'ın gözü Süper Lig'de
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da bu sezonki hedeflerini Süper Lig olarak koydu. Gelecek hafta Bursaspor'la karşılaşacak olan siyah-beyazlı takım galibiyeti alıp hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.
TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, "Son düdüğe kadar ne olursa olsun hedefimiz Süper Lig olacak." ifadesini kullandı.
Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, teknik heyetteki değişikliğin ardından takımın Adanaspor maçında gereken reaksiyonu gösterdiğini belirtti. Bu kısıtlı zamanda takıma verebilecekleri en önemli şeyin destek ve sinerji olduğunu bildiren Bozok, şunları kaydetti:
"Taraftarımız ve camiamız bunu başaracak güçte. Son düdüğe kadar ne olursa olsun hedefimiz Süper Lig olacak. Bursa deplasmanı, üst lige giden rotamızın şeklini belirleyecek önemli bir final. Taraftarımızın, bize ayrılan 2 bin kontenjanı, hakkını vererek dolduracağına eminiz. Büyük Altay sahada ve tribünde gereğini yapacaktır."
Sportif direktör Murat Uluç da Bursaspor deplasmanı ve sonrasında seri yakalayarak Altay'ı hak ettiği Süper Lig yolunda avantajlı konuma getirmek istediklerini belirtti. Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sezon başında çalıştırdığı Bursaspor'a rakip olacağı karşılaşma yarın saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
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