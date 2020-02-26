Akhisarspor 2-0 Giresunspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Giresunspor'u konuk eden Akhisarspor, rakibini 2-0 mağlup edip 4 maç sonra üç puanla tanıştı. Akigo bu sonuçla puanını 35'e yükseltip maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Çotanaklar ise 28 puanda kaldı.
TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor, evindeki 4 maçlık galibiyet hasretine Giresunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yenerek son verdi: 2-0.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 17'nci dakikada Bjarnason ve 44'üncü dakikada Erhan attı.
Ligde yaşadığı 7 maçlık galibiyet hasretinin son 3 maçta 2 galibiyet alan Akigo, bu skorla puanını 35'e çıkarıp play-off yarışına tutundu. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Giresunspor ise 28 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
8'inci dakikada Giresunspor gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Uğur'un ortasında Rusescu'nun topun gelişine sert şutunu defansta Cocalic ayak koyarak kornere yolladı.
15'inci dakikada gelişen Akhisarspor atağında Onur'un ara pasıyla sağ kanattan ceza alanına giren Cikalleshi'nin sert şutu yandan auta çıktı.
16'ncı dakikada Giresunsporlu Uğur'un ceza sahası dışından şutunu kaleci Gökhan korrene çeldi.
17'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanatta Erhan'la başlayan atakta Erhan, Cikalleshi ve Burhan seri paslarla topu kale önündeki Bjarnason'la buluşturdu. Bjarnason'a bomboş dokunmak kaldı: 1-0.
44'üncü dakikada Akhisarspor Erhan'ın klas golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Erhan, Giresun defansında iki rakibi ve kaleci Metin'i çalımlayıp ağları havalandırdı: 2-0.
56'ncı dakikada Giresunsporlu Milinkovic'in sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
83'üncü dakikada ev sahibinden Muhammet Reis ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top auta çıktı.
Başka gol olmayınca mücadele 2-0 sonuçlandı.
- 26.02.2020
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Yorum
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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