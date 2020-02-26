Adanaspor 0-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Ümraniyespor zorlu Adanaspor deplasmanından 3 puanla döndü. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, play-off iddiasını kanıtladı. Sait Karafırtınılar'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 35'e yükseltti ve 7. sıraya çıktı. Adanaspor ise 18 puanla 16. sırada yer alarak ateş hattında yer almaya devam etti.



