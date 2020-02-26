Adanaspor 0-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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0-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Adanaspor 0-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 24. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Deplasman ekibi 34. dakikada Tomislav Glumac'ın golüyle karşılaşmadan galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Ümraniyespor zorlu deplasmanından 3 puanla döndü. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan kırmızı-beyazlılar, play-off iddiasını kanıtladı. Sait Karafırtınılar'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 35'e yükseltti ve 7. sıraya çıktı. Adanaspor ise 18 puanla 16. sırada yer alarak ateş hattında yer almaya devam etti.


  1. 26.02.2020
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