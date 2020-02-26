Adanaspor 0-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Deplasman ekibi 34. dakikada Tomislav Glumac'ın golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Ümraniyespor zorlu Adanaspor deplasmanından 3 puanla döndü. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, play-off iddiasını kanıtladı. Sait Karafırtınılar'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 35'e yükseltti ve 7. sıraya çıktı. Adanaspor ise 18 puanla 16. sırada yer alarak ateş hattında yer almaya devam etti.
- 26.02.2020
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Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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