Menemen'in kader haftası - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Menemen'in kader haftası

Menemen'in kader haftası

Menemen'in kader haftası

Son haftalarda play-off hattından uzaklaşan Menemenspor, yarışa tutunma maçında bugün 'u ağırlıyor.

Son haftalarda play-off hattından uzaklaşan Menemenspor, yarışa tutunma maçında bugün 'u ağırlıyor. Kritik bir sınava çıkacaklarını belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Geçen haftaki kaybı telafi edeceğiz. Taraftarlarımızdan destek istiyoruz. Hedefimiz ilk 6'da yer almak" dedi. Sakatlığı bulunan Rıdvan ve cezalı Ercan, bu maçta forma giymeyecek.
  1. 25.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen'in kader haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN