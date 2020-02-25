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25 Şubat 2020, Salı
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'de zorlu randevu! Altınordu ve Erzurumspor...

İzmir'de zorlu randevu! Altınordu ve Erzurumspor...

1. Lig'de haftanın en heyecanlı maçlarından biri 'de oynanacak. Altınordu ve Erzurumspor 3 puanı almak için kıyasıya mücadele edecek. Bu nefesleri kesecek maçta düdük çalacak.

1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, Erzurumspor'u konuk etmeye hazırlanırken, 6. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekibin rekabetinde Altınordu'nun henüz galibiyeti bulunmuyor.

Altınordu, TFF 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Resmi maçlarda daha önce 5 kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Erzurumspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. ekibi bu rekabette henüz 3 puanla tanışamadı. Oynanan 5 karşılaşmada kırmızı-lacivertliler 5 gol atarken, mavi-beyazlılar rakibine 7 golle karşılık verdi. Altınordu oynanacak olan 6. maçla beraber hem rakibine karşı olan şanssızlığını kırmak hem de ligde rahat bir nefes almak istiyor.

ALTINORDU ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 24 puanla 14. sırada bulunan Altınordu, oynadığı son 3 maçında galibiyete hasret kaldı. En son ligin 20. haftasında sahasında Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden İzmir ekibi, bu maçtan sonra deplasmanda 'a 3-0 mağlup olurken, ardından sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Ligde son olarak deplasmanda 'a 4-2 mağlup olan kırmızı-lacivertliler hedeflediği play off potasından uzaklaştı. Tüm bu kötü istatistiklere rağmen Altınordu, aynı zamanda sahasında oynadığı 8 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

ERZURUMSPOR DOLU DİZGİN

Konuk ekip Erzurumspor ise ligde 42 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu sezon oynadığı etkili futbolla dikkat çeken mavi-beyazlılar 22 Aralık 2019 tarihinde sahasında oynayıp 3-1'lik skorla kaybettiği Altay maçının ardından çıktığı 7 maçta yenilmedi. Erzurum ekibi, bu maçlarda 4 galibiyet alırken, 3 kez de berabere kaldı. Mavi-beyazlılar ayrıca, ligde oynadığı son 4 deplasman maçında da rakiplerine boyun eğmedi. 26 Şubar Çarşamba günü 16.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda başlayacak maçı, hakem yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Murat Alkan yapacak. Bu maçta Altınordu'da Oğulcan Ülgün sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

  1. 25.02.2020
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