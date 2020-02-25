İzmir'de zorlu randevu! Altınordu ve Erzurumspor...
TFF 1. Lig'de haftanın en heyecanlı maçlarından biri İzmir'de oynanacak. Altınordu ve Erzurumspor 3 puanı almak için kıyasıya mücadele edecek. Bu nefesleri kesecek maçta Onur Özütoprak düdük çalacak.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, Erzurumspor'u konuk etmeye hazırlanırken, 6. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekibin rekabetinde Altınordu'nun henüz galibiyeti bulunmuyor.
Altınordu, TFF 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Resmi maçlarda daha önce 5 kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Erzurumspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İzmir ekibi bu rekabette henüz 3 puanla tanışamadı. Oynanan 5 karşılaşmada kırmızı-lacivertliler 5 gol atarken, mavi-beyazlılar rakibine 7 golle karşılık verdi. Altınordu oynanacak olan 6. maçla beraber hem rakibine karşı olan şanssızlığını kırmak hem de ligde rahat bir nefes almak istiyor.
ALTINORDU ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde 24 puanla 14. sırada bulunan Altınordu, oynadığı son 3 maçında galibiyete hasret kaldı. En son ligin 20. haftasında sahasında Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden İzmir ekibi, bu maçtan sonra deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 mağlup olurken, ardından sahasında Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligde son olarak deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olan kırmızı-lacivertliler hedeflediği play off potasından uzaklaştı. Tüm bu kötü istatistiklere rağmen Altınordu, aynı zamanda sahasında oynadığı 8 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.
ERZURUMSPOR DOLU DİZGİN
Konuk ekip Erzurumspor ise ligde 42 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu sezon oynadığı etkili futbolla dikkat çeken mavi-beyazlılar 22 Aralık 2019 tarihinde sahasında oynayıp 3-1'lik skorla kaybettiği Altay maçının ardından çıktığı 7 maçta yenilmedi. Erzurum ekibi, bu maçlarda 4 galibiyet alırken, 3 kez de berabere kaldı. Mavi-beyazlılar ayrıca, ligde oynadığı son 4 deplasman maçında da rakiplerine boyun eğmedi. 26 Şubar Çarşamba günü 16.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda başlayacak maçı, hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Murat Alkan yapacak. Bu maçta Altınordu'da Oğulcan Ülgün sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
İzmir'de zorlu randevu! Altınordu ve Erzurumspor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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