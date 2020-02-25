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25 Şubat 2020, Salı
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İşimiz bitmedi

İşimiz bitmedi

'ın yeni hocası Koşukavak, galibiyetini değerlendirdi: "İlk maçımı kazandığım için mutluyum fakat işimiz daha bitmedi."

'u 3-1 mağlup ederek 5. sıraya yükselen 'da kara bulutlar dağıldı. Sportif direktörlüğe 'u teknik direktörlüğe ise 'ı getiren siyah-beyazlılar, hem futboluyla hem de elde ettiği skorla taraftarlarından tam not aldı. Taraftarların maç öncesinde çiçek verip, 90 dakika sonunda üçlü çektirdiği teknik direktör Koşukavak, "Çok mutluyum. Her antrenör ilk maçını kazanmak ister. Benim özel durumum var, bu camianın çocuğuyum. Oyuncularıma teşekkür ederim" dedi. 'İşimiz daha bitmedi' ifadesini kullanan deneyimli hoca şöyle konuştu: "Üst üste zorlu maçlar oynayacağız. Hep beraber bu işi halletmek için mücadele edeceğiz. Büyük Altay'a o yakışır."
  1. 25.2.2020
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