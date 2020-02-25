Giresunspor "ilk 6" arasında olmak istiyor
Giresunspor İlk 6 hedefinden vageçmek istemiyor. Konuyla ilgili konuşan Giresunspor Kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta: "Kalan haftalarda en iyi sonucu alarak ilk 6 hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, kalan haftalarda en iyi sonucu alarak ilk 6 hedefine ulaşmak istediklerini belirtti. Usta, yaptığı açıklamada, hafta sonu kaybettikleri Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında iyi bir mücadele sergileyemediklerini söyledi. Taraftarlardan özür dileyen Usta, "Korktuğumuz başımıza geldi, rakibi küçümsemenin, hafife almanın cezası ağır oluyor. Futbolcuların maça iyi konsantre olamaması ve iyi oyun ortaya koyamadığımız için kaybettik." dedi.
Usta, bu yenilgiyi yarın deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçıyla telafi etmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Akhisarspor maçını kazandığımız takdirde play-off avantajımızı geri alacağız. Lig kısaldı, makas daralıyor. Kalan haftalarda en iyi sonucu alarak ilk 6 hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Futbol sahada oynanıyor, mücadele eden kazanıyor. Akhisarspor deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz."
- 25.02.2020
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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