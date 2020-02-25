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25 Şubat 2020, Salı
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"ilk 6" arasında olmak istiyor

Giresunspor "ilk 6" arasında olmak istiyor

İlk 6 hedefinden vageçmek istemiyor. Konuyla ilgili konuşan Giresunspor Kulüp asbaşkanı : "Kalan haftalarda en 6 hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Kulüp asbaşkanı : "Kalan haftalarda en 6 hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz"

1. Lig ekiplerinden 'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, kalan haftalarda en iyi sonucu alarak ilk 6 hedefine ulaşmak istediklerini belirtti. Usta, yaptığı açıklamada, hafta sonu kaybettikleri Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında iyi bir mücadele sergileyemediklerini söyledi. Taraftarlardan özür dileyen Usta, "Korktuğumuz başımıza geldi, rakibi küçümsemenin, hafife almanın cezası ağır oluyor. Futbolcuların maça iyi konsantre olamaması ve iyi oyun ortaya koyamadığımız için kaybettik." dedi.

Usta, bu yenilgiyi yarın deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçıyla telafi etmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Akhisarspor maçını kazandığımız takdirde play-off avantajımızı geri alacağız. Lig kısaldı, makas daralıyor. Kalan haftalarda en iyi sonucu alarak ilk 6 hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. sahada oynanıyor, mücadele eden kazanıyor. Akhisarspor deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz."

  1. 25.02.2020
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