Eskişehirspor'dan orta sahaya takviye!
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Fenerbahçe'de forma giyen genç oyuncu Kaan Emin Ayyıldız'ı transfer etti. 18 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon A takımda yer alması bekleniyor
Eskişehirspor, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kaan Emin Ayyıldız'ı transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Fenerbahçe'de forma giyen 18 yaşındaki milli oyuncu Kaan Emin Ayyıldız'ı renklerine kattı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası altyapıdan çıkardığı futbolcularla yoluna devem eden Es Es, uzun süredir scout ekiplerinin takibinde olan ve 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Ayyıldız ile kadrosunu güçlendirdi. Türkiye U15 Milli Takımı'nda da forma giyen ve ofansif orta sahada oyuncusu olan Ayyıldız'ın, kırmızı-siyahlıların transfer yasağı nedeniyle sezon sonuna kadar Eskişehirspor'un U19 takımında görev alması beklenirken, önümüzdeki sezon A takımda forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
- 25.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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