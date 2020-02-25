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25 Şubat 2020, Salı
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'dan orta sahaya takviye!

Eskişehirspor'dan orta sahaya takviye!

1. Lig ekiplerinden 'de forma giyen genç oyuncu etti. 18 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon A takımda yer alması bekleniyor

, son olarak 'de forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu etti.

1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Fenerbahçe'de forma giyen 18 yaşındaki milli oyuncu Kaan Emin Ayyıldız'ı renklerine kattı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası altyapıdan çıkardığı futbolcularla yoluna devem eden Es Es, uzun süredir scout ekiplerinin takibinde olan ve 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Ayyıldız ile kadrosunu güçlendirdi. U15 'nda da forma giyen ve ofansif orta sahada oyuncusu olan Ayyıldız'ın, kırmızı-siyahlıların transfer yasağı nedeniyle sezon sonuna kadar Eskişehirspor'un U19 takımında görev alması beklenirken, önümüzdeki sezon A takımda forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

  1. 25.02.2020
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