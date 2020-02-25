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25 Şubat 2020, Salı
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Dadaş'ta prim etkili oldu

Dadaş'ta prim etkili oldu

'e yükselme mücadelesi veren Erzurumspor, 300 bin TL'lik şampiyonluk primi müjdesiyle 'u devirdi.

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Erzurumspor, şampiyonluk primi müjdesiyle 'u devirdi. Dağıtılacağı açıklanan 300 bin TL'lik prim, futbolcuların motivasyonunu arttırırken; gözler yarın oynanacak Altınordu maçına çevrildi. Hazırlıkları tamamlayan mavi-beyazlılar, yolunda kritik bir engeli daha aşmak için maç saatini beklemeye geçti.
  1. 25.2.2020
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