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25 Şubat 2020, Salı
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Çotanak çıkışa geçecek

Çotanak çıkışa geçecek

Yarın Akhisar'a konuk olacak Giresunspor'da , yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

Yarın Akhisar'a konuk olacak Giresunspor'da , yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. 'e 3-0 kaybettiklerini hatırlatan Kutlu, "Telafisini Akhisar maçında yapmak istiyoruz. İnancımızı ve isteğimizi ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. Ahisarspor'u yenerek ligde yeniden çıkışa geçeceğiz." ifadelerini kullandı.
  1. 25.2.2020
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