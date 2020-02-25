Altay'ın Bursaspor karşısındaki silahı; Yalçın Koşukavak
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Bursaspor maçı öncesi çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlı takımın en önemli kozu Bursaspor karşısında Yalçın Koşukavak olacak. Tecrübeli teknik adam, eski takımının zayıf yönlerini yeni öğrencilerine anlatıp galibiyetin şifrelerini belirleyecek.
TFF 1'inci Lig'de perşembe günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Altay'ın en önemli kozu yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak olacak.
Sezon başında anlaştığı Bursa ekibinden 15'inci haftada ayrılan Yalçın Koşukavak, eski takımının zaaflarını yeni öğrencilerine anlatıp galibiyetin şifrelerini belirleyecek.
Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçında Adanaspor karşısında zafere imza atan teknik patron Koşukavak, Bursa'da 2'de 2 yapmak için taktik savaşı verecek. Altay, ligin ilk yarısında evinde 2-1 mağlup ettiği Bursaspor'u bir kez daha dize getirerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Ligde 34 puanla 5'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 39 puanı bulunan 3'üncü basamaktaki rakibine bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Son 3 deplasman maçında 2 yenilgi, 1 beraber alan siyah-beyazlılarda cezalı Erhan'ın yokluğunda sağ bekte Mustafa Murat ya da Abdülkerim'in görev alması bekleniyor. Bursa'da Altay taraftarına 2 bin kişilik kontenjan ayrıldı.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Altay'ın Bursaspor karşısındaki silahı; Yalçın Koşukavak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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