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25 Şubat 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Altay'ın Bursaspor karşısındaki silahı; Yalçın Koşukavak

'ın karşısındaki silahı;

Altay'ın Bursaspor karşısındaki silahı; Yalçın Koşukavak

1. Lig ekiplerinden 'da maçı öncesi çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlı takımın en önemli kozu Bursaspor karşısında olacak. Tecrübeli teknik adam, eski takımının zayıf yönlerini yeni öğrencilerine anlatıp galibiyetin şifrelerini belirleyecek.

1'inci Lig'de perşembe günü deplasmanda 'la karşılaşacak 'ın en önemli kozu yeni teknik direktörü olacak.

Sezon başında anlaştığı ekibinden 15'inci haftada ayrılan Yalçın Koşukavak, eski takımının zaaflarını yeni öğrencilerine anlatıp galibiyetin şifrelerini belirleyecek.

Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçında karşısında zafere imza atan teknik patron Koşukavak, Bursa'da 2'de 2 yapmak için taktik savaşı verecek. Altay, ligin ilk yarısında evinde 2-1 mağlup ettiği Bursaspor'u bir kez daha dize getirerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Ligde 34 puanla 5'inci sırada yer alan temsilcisi, 39 puanı bulunan 3'üncü basamaktaki rakibine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Son 3 deplasman maçında 2 yenilgi, 1 beraber alan siyah-beyazlılarda cezalı Erhan'ın yokluğunda sağ bekte Mustafa Murat ya da Abdülkerim'in görev alması bekleniyor. Bursa'da Altay taraftarına 2 bin kişilik kontenjan ayrıldı.

  1. 25.02.2020
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