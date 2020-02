Altay Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 23. haftasında İzmir ekibi Altay, evinde Adanaspor'u konuk edecek. Altay, taraftarı karşısında alacağı galibiyetle 3 puanın sahibi olmak isterken, Adanaspor küme hattından çıkarak nefes almak istiyor.

ALTAY - ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Öte yandan mücadele beIN MAX 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ADANASPOR TUTUNACAK

Düşme potasında yer alan Adanaspor'da Mustafa Sami ile Mehmet Sedef, ligde kalacaklarına inanıyor. Mustafa, "Taraftarımızın desteğini tam anlamıyla hissediyoruz" dedi. Mehmet ise, "Artık iyice kenetlenip tutunma zamanı" diye konuştu..

ALTAY'IN HEDEFİ PLAY-OFF

Altay'ın başına bir kez daha geçen Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, hedeflerinin play-off hattı olduğunu söyledi. Koşukavak, "Çok denge bulamayacağınız bir lig, her an her şey olabilir. Sürpriz sonuçlar çıkabilir" ifadelerini kullandı..

ALTAY SERİ PEŞİNDE

Play-off hattından çıktıktan sonra Ali Tandoğan'ın yerine Yalçın Koşukavak'ı getiren Altay, pazar günü konuk edeceği Adanaspor'u yenmeyi planlıyor. İkinci yarıda yeni adresini Bornova Stadı olarak belirleyen ve burada İstanbulspor (1-0) ile Boluspor'u (2-1) yenerek 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, seriyi sürdürmek istiyor. Turgut Doğan'ın cezasının bittiği Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta Keçiörengücü deplasmanında hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Putsila'nın forma giyebileceği belirtildi. Öte yandan önümüzdeki 5 maçın 4'üne İzmir'de çıkacak Altay, Adana, Bursa (d), Altınordu, Menemen (d) ve Hatay'la karşı karşıya gelecek..