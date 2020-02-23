Altay Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 23. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir müsabakada oynanacak. Altay, altay Alsancak Stadyumu'nda Adanaspor'u konuk edecek. Düşme potasında bulunan Adanaspor, Altay karşısında puan veya puanlar kazanmak isterken, ev sahibi Altay taraftarı önünde 3 puanı cebine koymak istiyor. Peki, Altay - Adanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte tüm bu soruların yanıtı...
TFF 1. Lig'in 23. haftasında İzmir ekibi Altay, evinde Adanaspor'u konuk edecek. Altay, taraftarı karşısında alacağı galibiyetle 3 puanın sahibi olmak isterken, Adanaspor küme hattından çıkarak nefes almak istiyor.
ALTAY - ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Öte yandan mücadele beIN MAX 1'den canlı olarak yayınlanacak.
ADANASPOR TUTUNACAK
Düşme potasında yer alan Adanaspor'da Mustafa Sami ile Mehmet Sedef, ligde kalacaklarına inanıyor. Mustafa, "Taraftarımızın desteğini tam anlamıyla hissediyoruz" dedi. Mehmet ise, "Artık iyice kenetlenip tutunma zamanı" diye konuştu..
ALTAY'IN HEDEFİ PLAY-OFF
Altay'ın başına bir kez daha geçen Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, hedeflerinin play-off hattı olduğunu söyledi. Koşukavak, "Çok denge bulamayacağınız bir lig, her an her şey olabilir. Sürpriz sonuçlar çıkabilir" ifadelerini kullandı..
ALTAY SERİ PEŞİNDE
Play-off hattından çıktıktan sonra Ali Tandoğan'ın yerine Yalçın Koşukavak'ı getiren Altay, pazar günü konuk edeceği Adanaspor'u yenmeyi planlıyor. İkinci yarıda yeni adresini Bornova Stadı olarak belirleyen ve burada İstanbulspor (1-0) ile Boluspor'u (2-1) yenerek 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, seriyi sürdürmek istiyor. Turgut Doğan'ın cezasının bittiği Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta Keçiörengücü deplasmanında hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Putsila'nın forma giyebileceği belirtildi. Öte yandan önümüzdeki 5 maçın 4'üne İzmir'de çıkacak Altay, Adana, Bursa (d), Altınordu, Menemen (d) ve Hatay'la karşı karşıya gelecek..
- 23.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Altay Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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