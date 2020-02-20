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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig 2. Yalçın Koşukavak dönemi

2. dönemi

2. Yalçın Koşukavak dönemi

ile yolları ayıran Altay, 'la anlaşmaya vardı.

Ali Tandoğan ile yolları ayıran Altay, 'la anlaşmaya vardı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Ahmet Taşyürek ve Yalçın Koşukavak'la görüşme yaptı ve son kararı Koşukavak'tan kıldı. Sezon başında 'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, ekibiyle 1.5 yıllığına el sıkıştı.
  1. 20.2.2020
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