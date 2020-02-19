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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Altınordu savunması sınavında

Altınordu savunması Adana Demirspor sınavında

1'inci Lig'de cumartesi günü 'a konuk olacak Altınordu, takım savunması açısından önemli bir sınava çıkacak. temsilcisi, 39 golle ligin en skorer ekibi olan Demirspor'un gol silahlarını durdurmaya çalışacak.

Kırmızı-lacivertlilerde en büyük iş kaleci Erhan'ın yanı sıra defansta görev alan Sinan, Ravil, Ali ve Onur'a düşecek. Ev sahibi ekipte Suriyeli 10 numara Aias Aosman attığı 7 golle takımın en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. , ve Mehmet Akyüz gibi önemli gol silahları da olan , karşısında Altınordu teknik heyeti gerekli önlemleri aldı.

İç sahada oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Demirspor'un gol pozisyonu üretme anlamında ikinci yarının en güçlü takımı olduğunu dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Hücum gücü çok yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Ön bölgede bireysel yeteneği olan oyunculara sahipler. Rakibimiz skor üretme anlamında sıkıntı yaşamıyor. Biz de kendi gücümüzü sahaya yansıtıp oradan kazanarak dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren ön libero Oğulcan'ın yanı sıra ağrıları devam eden sağ bek Kerim'in de forma giyemeyeceği öğrenildi.

  1. 19.02.2020
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