Altay'da Yalçın Koşukavak dönemi
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Ali Tandopan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ı getirdi. Bu sezon son olarak Bursaspor'u çalıştıran deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da dün teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayıran yönetim bugün göreve Yalçın Koşukavak'ı getirdi.
Son olarak bu sezon Bursaspor'u çalıştaran deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Sportif Direktör Murat Uluç ve Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok da katıldı.
Daha önce 2015'te Altay'da teknik direktörlük görevini üstlenen Yalçın Koşukavak, 5 yıl sonra eski kulübüne döndü.
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