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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Altay'da Yalçın Koşukavak dönemi

Altay'da dönemi

Altay'da Yalçın Koşukavak dönemi

1. Lig ekiplerinden Altay, Ali Tandopan'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. Bu sezon son olarak 'u çalıştıran deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da dün teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayıran yönetim bugün göreve 'ı getirdi.

Son olarak bu sezon 'u çalıştaran deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Sportif Direktör Murat Uluç ve Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok da katıldı.

Daha önce 2015'te Altay'da teknik direktörlük görevini üstlenen Yalçın Koşukavak, 5 yıl sonra eski kulübüne döndü.

  1. 19.02.2020
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