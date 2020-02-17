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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'dan taraftarlara özür mesajı!

Özer Hurmacı'dan taraftarlara özür mesajı!

ile oynadığı maçta gören , taraftarlardan özür diledi. 'un Demirspor'u 2-1 yendiği maçın 64'üncü dakikasında itirazlarından dolayı ikinci sarı karttan atılan Özer Hurmacı, hesabından yaptığı açıklamada taraftarlardan özür diledi.

1'inci Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde , sahasında konuk ettiği 'u 2-1 yendi.

Zorlu randevunun 64'üncü dakikasında ise , itirazlarından dolayı ikinci sarı karttan görerek oyun dışı kaldı. Deneyimli oyuncu, hesabından yaptığı açıklamada, "Çok önemli 3 puan aldığımız için mutluyum. 2 kere topa müdahale etmeme rağmen 2 sarı karttan kırmızı kart gördüğüm için çok üzgünüm. Ne olursa olsun takımı 1 kişi eksik bırakmamam gerekiyordu. Ailemden özür dilerim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bursaspor, bu sezon 6'ncı maçını 10 kişi tamamlarken, Özer Hurmacı bundan önce de iki kez sınırını aşarak, iki lig maçında forma giyememişti.

  1. 17.02.2020
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