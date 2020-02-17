Menemenspor'da hedef Play-Off!
TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor'u evinde 3-1 yenerek 5 maç sonra kazanan Ekol Göz Menemenspor gözünü Play-Off'a çevirdi. Teknik direktör Cenk Laleci, bu hafta Osmanlıspor deplasmanında kazanıp yeniden ilk 6'nın içine gireceklerine inandığını söyledi.
Eskişehir galibiyetiyle karabulutları dağıttıklarını ifade eden genç teknik adam, "Ligde çok çetin bir yarış var.
Özellikle ilk 6 sırayı hedefleyen birçok rakibimiz var. Biz sadece kendi işimize odaklanacağız. Hafta sonunda Ankara'dan galip dönüp hak ettiğimiz yer olan Play-Off barajına gireceğiz" diye konuştu.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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