Menemenspor'da hedef Play-Off!

Eskişehir galibiyetiyle karabulutları dağıttıklarını ifade eden genç teknik adam, "Ligde çok çetin bir yarış var.

Özellikle ilk 6 sırayı hedefleyen birçok rakibimiz var. Biz sadece kendi işimize odaklanacağız. Hafta sonunda Ankara'dan galip dönüp hak ettiğimiz yer olan Play-Off barajına gireceğiz" diye konuştu.