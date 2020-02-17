Menemenspor'da hedef Play-Off! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Menemenspor'da hedef Play-Off!

Menemenspor'da hedef Play-Off!

Menemenspor'da hedef Play-Off!

1'inci Lig'de 'u evinde 3-1 yenerek 5 maç sonra kazanan Ekol Göz Menemenspor gözünü Play-Off'a çevirdi. Teknik direktör Cenk Laleci, bu hafta deplasmanında kazanıp yeniden ilk 6'nın içine gireceklerine inandığını söyledi.

galibiyetiyle karabulutları dağıttıklarını ifade eden genç teknik adam, "Ligde çok çetin bir yarış var.

Özellikle ilk 6 sırayı hedefleyen birçok rakibimiz var. Biz sadece kendi işimize odaklanacağız. Hafta sonunda 'dan galip dönüp hak ettiğimiz yer olan Play-Off barajına gireceğiz" diye konuştu.

  1. 17.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor'da hedef Play-Off! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN