Keçi'nin inadı inat
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü, sahasında Altay'ı 2-0 yenerek play-off yarışına tutundu. Aktepe Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi, 41'de Dialiba'yla öne geçti. Devre bu sonuçla geçilirken; Abdulkadir 72'de skoru belirleyen isim oldu: 2-0.
Dört haftalık galibiyet hasretine son veren başkent ekibi, puanını 32'ye yükselterek play-off yarışındaki iddiasını gösterdi. Altay ise 31 puanda kaldı ve sıralamada rakibinin gerisine düştü.
- 17.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Keçi'nin inadı inat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.