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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Keçi'nin inadı inat

Keçi'nin inadı inat

1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü, sahasında Altay'ı yenerek play-off yarışına tutundu. Aktepe Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi, 41'de Dialiba'yla öne geçti. Devre bu sonuçla geçilirken; Abdulkadir 72'de skoru belirleyen isim oldu: 2-0.

Dört haftalık galibiyet hasretine son veren başkent ekibi, puanını 32'ye yükselterek play-off yarışındaki iddiasını gösterdi. Altay ise 31 puanda kaldı ve sıralamada rakibinin gerisine düştü.

  1. 17.2.2020
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