Hatayspor’da iki aday var

Bayram Toysal ile yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktörlük koltuğu için iki isim üzerinde duruyor. Bordo-beyazlılar Mehmet Altıparmak ve Ahmet Taşyürek ile görüşüyor. Hatayspor, ligde son olarak 1-0 öne geçtiği maçta Akhisar'a 3-2 mağlup olmuştu.