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17 Şubat 2020, Pazartesi
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’da iki aday var

Hatayspor’da iki aday var

ile yollarını ayıran , teknik direktörlük koltuğu için iki isim üzerinde duruyor. Altıparmak ve ile görüşüyor. Hatayspor, ligde son olarak 1-0 öne geçtiği maçta Akhisar'a 3-2 mağlup olmuştu.

Bayram Toysal ile yollarını ayıran , teknik direktörlük koltuğu için iki isim üzerinde duruyor. Altıparmak ve ile görüşüyor. Hatayspor, ligde son olarak 1-0 öne geçtiği maçta Akhisar'a 3-2 mağlup olmuştu.

  1. 17.2.2020
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