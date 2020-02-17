Bandırmaspor'da hedef TFF 1'inci lig! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Bandırmaspor'da hedef TFF 1'inci lig!

Bandırmaspor'da hedef 1'inci lig!

Bandırmaspor'da hedef TFF 1'inci lig!

2'nci Lig şampiyonluk mücadelesi veren Bandırmaspor, son 11 haftaya en yakın rakibinin 3 puan önünde girdi. Son dakikaya kadar mücadele edeceklerini söyleyen , "Önümüzde final niteliğinde 11 maç var. Kırşehirspor maçından da 3 puanla ayrılmalıyız” ifadelerini kullandı.

2'nci Lig şampiyonluk mücadelesi veren Bandırmaspor'da Tuzlaspor deplasmanında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor. Rakibini ve Benhur Keser'in golleriyle 2-1 yenen Bordo beyazlılar, 23'üncü haftayı 50 puanla zirvede tamamladı. Bandırmaspor, 'un Belediyespor'a 4-3 yenilmesiyle son 11 haftaya en yakın rakibinin 3 puan önünde girdi.
"Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz"
, yaptığı açıklamada "Taraftar, yönetim, futbolcu ve teknik heyet kenetlendik. Çok güzel bir aile olduk. Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Önümüzde final niteliğinde 11 maç var. Her maçın önemi ayrı. Tuzla karşısında aldığımız galibiyeti taçlandırmak için Kırşehirspor maçından da 3 puanla ayrılmalıyız" ifadelerini kullandı.

"KIRŞEHİRSPOR MAÇINA ODAKLANDIK"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise şampiyonluk hedeflerine iddialı bir şekilde yürüdüklerini belirterek, "Ligin en önemli kadrolarına sahip olan rakibimizin nasıl bir oyun planı ile sahaya çıkacağını çok iyi biliyorduk ve analizini yapmıştık. Müsabaka içerisinde tansiyonun yüksek olacağını tahmin ediyorduk ve herşeye hazırlıklı olduğumuz için sadece oyuna odaklandık. Bunun neticesini iyi oynayarak ve kazanarak aldık. Oyuncularımızın göstermiş olduğu performanstan ve takım içerisinde oluşan arkadaşlıktan birlik beraberlikten son derece memnunuz. Bu birlikteliğin bizi hedefe taşıyacağına inanıyoruz. Şimdi bu maçı hemen unutup, Çarşamba günü içeride oynayacağımız maçına odaklanmamız gerekiyor" dedi. Bozkurt ayrıca devre arasında transfer edilen Selçuk Alibaz ve Halil İbrahim Sönmez'in de kısa sürede takıma uyum sağladığını söyledi.
liglerinde en fazla asist yapan isim Bu sezon 23 maçta sadece 1 kez yenilen Bandırmaspor'un tecrübeli kaptanı Erkan Taşkıran, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını sırtlıyor. 35 yaşındaki oyuncu 21 maçta 7 gol atarken, 17 de asist yaptı. Erkan Taşkıran, Süper lig, TFF 1'nci lig, TFF 2'nci lig ve TFF 3'üncü liglerde bu sezon şu ana kadar en ço asist yapan oyuncu oldu.

  1. 17.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bandırmaspor'da hedef TFF 1'inci lig! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN