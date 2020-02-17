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17 Şubat 2020, Pazartesi
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’e Boğa darbesi

Balıkesir’e Boğa darbesi

Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf İstanbulspor oldu: 5-0.

Konuk ekip ilk devreyi Onur ve Diouf'un golleriyle 2-0 önde kapadı. 54'te Kamah Issah ile farkı 3'e çıkaran Boğalar, 56. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Cajic ile skoru 4-0 yaptı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen isim ise İbrahim Yılmaz (penaltıdan) oldu: 0-5.

  1. 17.2.2020
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