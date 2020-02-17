Balıkesir’e Boğa darbesi
Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf İstanbulspor oldu: 5-0.
Konuk ekip ilk devreyi Onur ve Diouf'un golleriyle 2-0 önde kapadı. 54'te Kamah Issah ile farkı 3'e çıkaran Boğalar, 56. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Cajic ile skoru 4-0 yaptı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen isim ise İbrahim Yılmaz (penaltıdan) oldu: 0-5.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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