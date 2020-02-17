Balıkesir’e Boğa darbesi

Konuk ekip ilk devreyi Onur ve Diouf'un golleriyle 2-0 önde kapadı. 54'te Kamah Issah ile farkı 3'e çıkaran Boğalar, 56. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Cajic ile skoru 4-0 yaptı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen isim ise İbrahim Yılmaz (penaltıdan) oldu: 0-5.