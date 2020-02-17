Adanaspor BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Kritik maç öncesi küme düşme hattında bulunan ev sahibi ekip de, Süper Lig iddiasını sürdüren konuk takım da kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

ADANASPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor'un 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda BB Erzurumspor'u ağırlayacağı karşılaşma bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.

EYÜP ARIN: OYUNCULARIMIZIN MORALİ ÇOK BOZUK

TFF 1. Lig'de 17 puanla 16'ncı sırada yer alan Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, bulundukları konumdan taraftarları ve oyuncuları sayesinde kurtulacaklarını söyledi. Geçen hafta Adana Demirspor'a 4-1 kaybettiklerini anımsatan Arın, ligde "ateş hattında" bulunduklarının altını çizerek, "Kaybedilen maçtan sonra ister istemez etkileniliyor. Bu camianın hem taraftarı hem de içinden biriyim. Biz de etkilendik ama nihayetinde profesyonelce bu işe devam edeceğiz. Oyuncularımızın da morali çok bozuk. Çok iyi hazırlanmışlardı ve iyi konsantre olmuşlardı. Bizim iyi hazırlanmamız ve konsantre olmamız ters tepti. Maçın başında gol yememiz oyun planımızı, disiplinimizi bozdu. Futbolun içinde olan şeylerdi. Oyuncularımızla bunları konuştuk" şeklinde görüş belirtti.