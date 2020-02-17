Adanaspor BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adanaspor BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adanaspor BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig'de hafta -Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla kapanıyor. Turuncu-beyazlı ekip 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda BB Erzurumspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Adanaspor 17 puanla ligde 16. sırada bulunurken, konuk takım ise 38 puanla 3. sırada yer alıyor. ekibi küme düşme hattından kurtulmak isterken, Erzurumspor ise yarışında yara almak istemiyor. Peki, Adanaspor-BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

1. Lig'in 22. haftasında sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Kritik maç öncesi küme düşme hattında bulunan ev sahibi ekip de, iddiasını sürdüren konuk takım da kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

ADANASPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor'un 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda BB Erzurumspor'u ağırlayacağı karşılaşma bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.

EYÜP ARIN: OYUNCULARIMIZIN MORALİ ÇOK BOZUK

TFF 1. Lig'de 17 puanla 16'ncı sırada yer alan Adanaspor'un teknik direktörü , bulundukları konumdan taraftarları ve oyuncuları sayesinde kurtulacaklarını söyledi. Geçen hafta 'a 4-1 kaybettiklerini anımsatan Arın, ligde "ateş hattında" bulunduklarının altını çizerek, "Kaybedilen maçtan sonra ister istemez etkileniliyor. Bu camianın hem taraftarı hem de içinden biriyim. Biz de etkilendik ama nihayetinde profesyonelce bu işe devam edeceğiz. Oyuncularımızın da morali çok bozuk. Çok iyi hazırlanmışlardı ve iyi konsantre olmuşlardı. Bizim iyi hazırlanmamız ve konsantre olmamız ters tepti. Maçın başında gol yememiz oyun planımızı, disiplinimizi bozdu. Futbolun içinde olan şeylerdi. Oyuncularımızla bunları konuştuk" şeklinde görüş belirtti.

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 11:30
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