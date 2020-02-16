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16 Şubat 2020, Pazar
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Müthiş !

Müthiş Samsun!

2. Lig 'ta lider , deplasmanda ikinci sıradaki 'yı 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı döndü.

2. Lig 'ta lider , deplasmanda ikinci sıradaki 'yı 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı döndü. Kırmızı Şimşekler, Erhan Kara (kk), Burak Çalık ve Bahattin Köse'nin golleri ile maçı kazandı. Ev sahibinin tek sayısı 82'de Sinan Kurumuş'tan geldi.
  1. 16.2.2020
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