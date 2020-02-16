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16 Şubat 2020, Pazar
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Menemen 'Es'ti

Menemen 'Es'ti

potasındaki 'u ağırlayan , 3 puanı 3 golle alarak playoff hattına girdi: .

potasındaki 'u ağırlayan , 3 puanı 3 golle alarak playoff hattına girdi: . 32 puanla 6. sıraya çıkan Menemenspor, önümüzdeki cuma akşamı deplasmanına çıkacak.
  1. 16.2.2020
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