Bursaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 36, konuk ekibin ise 34 puanı bulunuyor. Her iki takımın da hedefi Süper Lig...

İLK MAÇI DEMİRSPOR FARKLI KAZANMIŞTI

Bursaspor'un sahasında Adana Demirspor'u konuk edeceği karşılaşma iki takım arasındaki 49. maç olacak. Daha önce oynanan 48 müsabakadan ev sahibi takımın 23, Akdeniz temsilcisinin ise 14 galibiyeti bulunuyor. 6 yıllık aranın ardından ilk kez bu sezon ligin ilk yarısında karşılaşan iki ekibin Adana'daki mücadelesinde ise kazanan taraf 4-1'lik skorla Adana Demirspor olmuştu.

ADANA DEMİRSPOR FORMDA

Son maçlarında topladığı puanlarla birlikte üst sıralarda yer bulan Adana Demirspor, 6 maçtır kaybetmiyor. Bu süreç içerisinde 5 galibiyet elde eden ve yalnızca sahasında Boluspor ile berabere kalan Adana temsilcisi, Bursa'ya oldukça formda geliyor. Puanların yanı sıra attığı gollerle de dikkat çeken Adana Demirspor, son 6 maçında rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Adana Demirspor da geçtiğimiz hafta Adana derbisinde, Adanaspor'u evinde 4-1 yendi.

BURSASPOR'UN EVİNDE YÜZÜ GÜLÜYOR

Bursaspor ile Adana Demirspor arasında Bursa'da oynanan mücadelelerde yeşil beyazlılar rakibine bariz bir üstünlük sağladı. 23 kez iki ekip Bursa'da karşılaşırken, bu maçların 17'sini Bursaspor kazandı. Adana Demirspor yalnızca bir galibiyet elde ederken, bu galibiyet de 1973 yılında geldi. Diğer 5 randevuda ise taraflar puanları paylaştı. Bursaspor bu sezon evinde oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederken; Adana Demirspor da deplasmanda 4'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor'un sahasında Adana Demirspor'u konuk edeceği maç Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. Üst klasman hakemi Koray Gençerler'in düdük çalacağı karşılaşmada, yardımcı hakemler ise Ömer Tevfik Özkoç ve Bersan Duran olacak.

GOLCÜLER DİKKAT ÇEKİYOR

İki takımın da bu maç öncesinde önemli gol silahları bulunuyor. Bursaspor'da Yevgen Seleznov, takımın en golcü ismi olarak dikkat çekerken, ligde 6 gol kaydetti. Kubilay Kanatsızkuş'un 5 golü bulunurken, Özer Hurmacı ve Recep Aydın da 3'er kez rakip fileleri havalandırdı. Adana Demirspor'da ise takımın en golcüsü Aias Aosman'ın 7 golü bulunuyor. Adana ekibinde Samed Kaya 4 kez gol sevinci yaşarken; Volkan Şen, Oleksandr Gladky ve Pa Dibba da üçer kez rakip ağları havalandırdı.

MUHAMMED ŞENGEZER İLK KEZ

Bursaspor'a, Adana Demirspor formasıyla bir başka eski futbolcusu daha rakip olacak. Yeşil-beyazlı kulübün alt yapısından yetişen kaleci Muhammed Şengezer, pazar günü oynanacak mücadelede eski kulübüne karşı ilk kez forma giyecek. Sezon başında 1 milyon 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e giden genç file bekçisi, sezonun devre arasında İstanbul ekibinden Adana Demirspor'a kiralanmıştı.