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16 Şubat 2020, Pazar
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yine kayıp

Bolu yine kayıp

Ligde yüzü gülmeyen ekipler arasında yer alan öne geçtiği maçta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde yüzü gülmeyen ekipler arasında yer alan öne geçtiği maçta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Uzun süredir maç kazanamayan Yarenler, 44'te Mustafa Durak ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 85'te Mücahit'in asistinde Bentley'in golüyle 1 puanı kurtardı. , kazanamama serisi 13 maça yükseldi.
  1. 16.2.2020
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