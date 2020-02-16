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16 Şubat 2020, Pazar
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Akigo ayar verdi

Akigo ayar verdi

7’de Mirkan ile öne geçti. 10’da Onur, 42’de ve 44’te ’la coştu. 78’de Mirkan yetmedi. Konuk ekip 7 maç sonra kazandı.

Lider Hatayspor ligin ikinci yarısında büyük hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Ev sahibi, 7. dakikada Selim'in asistinde 'ın golüyle öne geçti: 1-0. 10'da Vrsajevic'in soldan ortasında Onur Ayık kafayla beraberliği sağladı: 1-1. 42'de 'un pasında 'ın vuruşu ağları sarstı: 1-2. 44'te savunma hatasından yararlanan Bjarnason farkı açtı: 1-3. 78'de Gökhan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3. , son 5 lig maçında sadece 1 kere kazandı. 7 maç sonra galip geldi. ile ilk 3 puan kazanıldı
  1. 16.2.2020
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