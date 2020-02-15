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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Çotanak zafere inanıyor

Çotanak zafere inanıyor

'e konuk olacak , planlarını 3 puan üzerine yaptı.

Yarın 'e konuk olacak , planlarını 3 puan üzerine yaptı. Rakipten çekinmediklerini ifade eden asbaşkan Mehmet Fevzi Usta, "Hedefimiz her maçtaki gibi 3 puan olacak. Kazanarak ilk 6 hedefine daha da yaklaşmak ve oraya yerleşmek istiyoruz" dedi.
  1. 15.2.2020
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