Altınordu'da Ravil Tagir sevinci

Futbola başladığı Altınordu'da bu sezon A takımda forma şansı bulmaya başlayan 16 yaşındaki savunmacı, profesyonel kariyerinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Ravil'in 12 yaşındayken U12 İzmir Cup'ta kırmızı-lacivertli formayı giydiği bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Altınordu, "Evlat yetiştirmek, dün 12 yaşında olan bir çocuğun, bugün A takım formasıyla gol attığını görme mutluluğudur" ifadelerine yer verdi.

Ahıska Türkü olan ve Kazakistan'da dünyaya gelen Ravil Tagir, ailesiyle göç ettiği Bursa İnegöl'deki Altınordu Futbol Okulu'nda keşfedildi. Türk vatandaşı yapılan ve 11 yaşında İzmir'e gelen Ravil, 5 yıl altyapıda oynadıktan sonra bu sezon A takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Avrupa kulüpleri tarafından izlenen, Ümit Milli Takım'da da görev alan genç defans oyuncusu transferin gözde isimlerinden biri oldu. Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan Altınordu, 1.82 boyundaki Ravil'i 18 yaşına girdikten sonra Avrupa'ya göndermeyi planlıyor. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Ravil'in transferi konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini açıkladı.

EROĞLU: PUAN FARKINI KORUMAK ÖNEMLİ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, alt sıralardaki en yakın rakiplerden Osmanlıspor'la berabere kalmalarının ardından, puan farkını korumanın önemli olduğunu söyledi. Eroğlu, "Maçın ilk yarısı oyunu iyi götürürken golü de bulduk. Biraz daha rakibe yakın oynamamız gerekirken kendi kendimize 2 tane gol yedik. Çok basit hatalarla yediğimiz gollerle geriye düştük. Biraz daha çabuk oynamamız gerekiyordu. Maçın ikinci yarısı skoru değiştirmek için hamleler yaptık. Erken gol bulsak maçı çevirebilirdik. Son dakika da olsa golü bulduk ve maçı berabere bitirdik. Rakibimizle puan farkını korumamız önemliydi" diye konuştu. Ligde Altınordu'nun 24, Osmanlıspor'un 18 puanı bulunuyor.