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12 Şubat 2020, Çarşamba
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1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

ile arasında pazar günü oynanacak kritik maça atandı. (MHK), 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Pazar günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren , karşılaşmasını Manisa Bölgesi Üst Klasman hakemi yönetecek.

1. Lig'de 14, 15, 16 ve 'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14 Şubat Cuma
19.00 Altınordu - Osmanlıspor:

15 Şubat Cumartesi
14.00 Hatayspor - Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
16.30 Boluspor - CG Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
19.00 EG Menemenspor - Eskişehirspor: Burak Şeker

16 Şubat Pazar
14.00 Keçiörengücü - Altay: Onur Özütoprak
16.30 - Giresunspor: Kadir Sağlam
16.30 Bursaspor - Adana Demirspor: Koray Gençerler
19.00 EH Balıkesirspor - İstanbulspor: Yiğit Arslan

17 Şubat Pazartesi
19.00 Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Kaya

  1. 12.02.2020
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