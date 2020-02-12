Menemenspor evinde kazanamıyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Menemenspor evinde kazanamıyor

Menemenspor evinde kazanamıyor

Menemenspor evinde kazanamıyor

1. Lig'deki ilk sezonunda 5 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off hattından çıkan Ekol Göz Menemenspor, iç saha ve dış sahada bambaşka kimlik sergiliyor.

Son haftalardaki puan kayıplarına rağmen deplasman performansında lig lideri olan sarı-lacivertli ekip, evindeki puan grafiğinde ise düşme sınırında yer alıyor. ekibi deplasmanda oynadığı 11 maçta 18 puan topladı. Menemen, gurbetteki performansıyla dış sahada ligdeki 18 takım arasında Karagümrük'le birlikte zirvede yer bulunuyor.

Menemenspor, evinde oynadığı karşılaşmalarda ise aynı başarıyı gösteremedi. Sarı-lacivertiler taraftarı önünde oynadığı 10 maçta toplam yalnız 11 puan alabildi. Menemen, iç saha puan tablosunda 15. basamakta düşme sınırında yer aldı. Ligde bu hafta cumartesi günü evinde kümede kalma savaşı veren 'u ağırlayacak olan İzmir ekibi, rakibini yenerek sahasındaki 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

  1. 12.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor evinde kazanamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN